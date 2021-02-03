Александрова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» на турнире в Мельбурне
Вадим Балканов
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Теннисистка Екатерина Александрова обыграла чемпионку »Ролан Гаррос» Игу Швентек на турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.
Поединок стадии 1/8 финала продлился 1 час 18 минут и завершился уверенной победой россиянки — 6:4, 6:2.
За выход в полуфинал Александрова сразится с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом во втором матче группы D Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).