Гаджиев назвал гонорар Минеева за бой против Исмаилова
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент промоутерской компании АМС Fight Nights Камил Гаджиев назвал гонорар Владимира Минеева за бой против Магомеда Исмаилова. Об этом он рассказал в интервью Sport24.
По его словам, оба спортсмена получат по 10 млн рублей.
Также Гаджиев заявил, что противостояние Минеева и Исмаилова набрало в YouTube 10 млн просмотров, став тем самым вторым по просмотрам в России после боя Федора Емельяненко и Фабио Мальдонадо.
Ранее Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о проваленных допинг-тестах спортсмена.