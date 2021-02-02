Кафельников высказался по поводу приговора Навальному

Экс-теннисист Евгений Кафельников высказался по поводу приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Напомним, 2 февраля суд заменил условный срок Навальному реальным, назначив ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному осталось отбыть в заключении два года и восемь месяцев, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.



«Не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моей победы на Олимпиаде в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка», — написал Кафельников в Twitter.

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