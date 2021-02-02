Экс-игрок ЦСКА завершил карьеру в 24 года

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Макаров завершил карьеру в 24 года. Об этом «Чемпионату.com» рассказал бывший партнер Макарова по команде Никита Чернов.

«Куда пропал Макаров? В «Чертаново». Тренер. Но замучили травмы, устал с ними бороться. Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль. Теперь с детишками возится, набирается опыта», — сказал Чернов.



Последним клубом Макарова был курский «Авангард».

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