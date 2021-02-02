Экс-игрок ЦСКА завершил карьеру в 24 года
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Экс-игрок московского ЦСКА Александр Макаров завершил карьеру в 24 года. Об этом «Чемпионату.com» рассказал бывший партнер Макарова по команде Никита Чернов.
«Куда пропал Макаров? В «Чертаново». Тренер. Но замучили травмы, устал с ними бороться. Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль. Теперь с детишками возится, набирается опыта», — сказал Чернов.
Последним клубом Макарова был курский «Авангард».
Ранее форвард ЦСКА Арнор Сигурдссон раскрыл секрет своей выносливости.