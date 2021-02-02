Губерниев рассказал о своем вопросе к Путину

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, о чем бы он спросил у президента России Владимира Путина, оказавшись на месте своей бывшей жены Ольги Богословской.

Напомним, в декабре 2020 года во время пресс-конференции Богословская спросила у Путина про слитое в интернет интимное видео форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

«Можно было спросить что-то про Родченкова, про все эти истории, про закон. Я не знаю, почему она задала такой вопрос. Может, она решила поддержать спортсменов, которые попадают в такие ситуации», — сказал Губерниев на YouTube-канале Василия Конова.

Ранее Губерниев высказался о допинговом прошлом Логинова.