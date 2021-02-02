Косторная оценила комментарий с критикой Тутберидзе

Чемпионка Европы Алена Косторная в Instagram оценила комментарий подписчика с критикой тренера Этери Тутберидзе.

Под публикацией на странице фигуристки пользователь соцсети высказался по поводу ухода спортсменок из группы российского специалиста. По его мнению, будь в группе все хорошо, «спортсмены пачками не сбегали бы».

«А на абьюз указывали многие в интервью. Многие говорили, что там на детей буквально матом орут», — написал подписчик.

Российская фигуристка поставила лайк под комментарием.

Косторная перешла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года. В мае того же года группу покинула двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Трусова лайкнула запись с оскорблениями в адрес Тутберидзе.