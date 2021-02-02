Каррера обвинил экс-игрока «Спартака» Паршивлюка во лжи

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о словах защитника столичного «Динамо» Сергея Паршивлюка.

Ранее экс-футболист красно-белых заявил, что итальянский специалист прислушивался к мнению ветеранов «Спартака», из-за которых он покинул клуб.

Каррера заявил, что Паршивлюка не было в составе, когда он пришел в «Спратак».

«А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого?

Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», — цитирует Карреру Metaratings.

Защитник выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).