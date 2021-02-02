В «Рейнджерс» объяснили решение отказаться от игрока после драки с россиянином

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил о решении расстаться с защитником Тони Деанджело.

Функционер отметил, что игрок был отправлен в тренировочный состав. По словам генменеджера «Рейнджерс», после удаления за неспортивное поведение в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Деанджело было вынесено предупреждение.

«Я прямо сказал ему об этом. А потом был эпизод в субботу. Я должен держать слово, которое дал от имени клуба. Настало время двигаться дальше. Мы считаем, что правильно поступаем в случае с Тони», — цитирует Гортона русскоязычная версия сайта НХЛ.

1 февраля стало известно, что игрок был выставлен на драфт отказов из-за драки с российским голкипером Александром Георгиевым. Потасовка между одноклубниками произошла после матча регулярного чемпионата «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ) в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Деанджело принял участие в шести матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» хотят разорвать контракт с игроком.