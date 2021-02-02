Украинский футболист Селезнев: после хоккея сам бог велел выпить пива

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев высказался в интервью YouTube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» о своем времяпрепровождении.

Спортсмен заявил, что в последнее время отказался от употребления пива, чтобы не наращивать живот.

«После хоккея я могу выпить. Но после хоккея сам бог велел, там три килограмма сбрасываешь.

Наверное, это единственный вид спорта, после которого хочется выпить пива. Это действительно так», — сказал Селезнев.



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