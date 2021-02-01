Тренер Логинова дал совет спортсмену перед ЧМ

Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, считает, что его подопечному не надо думать о том, что сборная России будет выступать на чемпионате мира в нейтральном статусе, передает РИА «Новости».

«Все это мы уже проходили. Спортсмену нужно уйти в спортивную работу, показывать результаты. И не надо все это политизировать, думать об этом», — сказал Касперович.



Напомним, турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на чемпионате Европы.