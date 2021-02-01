Черчесов посетил тренировку «Ахмата»
Андрей Черников
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Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов побывал на тренировке грозненского «Ахмата» которая прошла в рамках турецкого сбора, передает сайт команды.
Также на занятии присутствовали помощник Черчесова Мирослав Ромащенко и старший тренер молодежной сборной Михаил Галактионов.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» занимает десятое место, набрав 26 очков.
Ранее «Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной» в товарищеском матче на сборе в Турции.