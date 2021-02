Матчи чемпионата мира по футболу 2022 пройдут при полных трибунах. Об этом сообщил в Twitter журналист Роб Харрис со ссылкой на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



«У нас будут полные стадионы. К тому времени коронавирус будет побежден, и мы все научимся жить с этим», — сообщил Инфантино.



Напомним, мундиаль состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее ФИФА и УЕФА выступили против создания европейской суперлиги.

FIFA President Gianni Infantino claiming at WHO briefing that the pandemic will be over by the 2022 World Cup in Qatar: "We will have full stadiums. COVID will be defeated by then and we will all have learned to have lived with it."