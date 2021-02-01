В России пройдет чемпионат Европы по MMA
Андрей Черников
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Чемпионат Европы по смешанным единоборствам (MMA) пройдет в России, об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу президента Союза ММА России Радмира Габдуллина.
Турнир состоится в 2021 году.
«В числе городов-претендентов на проведение в 2021 году — Санкт-Петербург, Казань и Сочи», — сказал Габдуллин.
В прошлом году европейское первенство не проводилось из-за пандемии коронавируса.
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