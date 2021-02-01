«Ахмат» обратился в ФИФА с жалобой на игрока клуба

Грозненский «Ахмат» обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на игрока клуба Аблайе Мбенге, передает Sport24.

Напомним, игрок в августе 2020 года самовольно покинул расположение команды. После отъезда он до сих пор не вернулся.



«Клуб подал претензию в палату по разрешению споров в ФИФА. Будем добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

Ранее экс-игрок «Ахмата» Олег Иванов сравнил Грозный с Москвой.