Украинский футболист «Шахтера» перешел в «Аталанту» Миранчука

Футболист донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко перешел в итальянскую «Аталанту», сообщает клуб из Бергамо на своем сайте.

Детали трансфера не разглашаются. Портал Transfermarkt утверждает, что за хавбека заплатили €700 тысяч.

Коваленко является воспитанником «Шахтера». В текущем сезоне он провел восемь матчей в составе «горняков», забив четыре мяча.



Ранее Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте».