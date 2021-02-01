Украинский футболист «Шахтера» перешел в «Аталанту» Миранчука
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Футболист донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко перешел в итальянскую «Аталанту», сообщает клуб из Бергамо на своем сайте.
Детали трансфера не разглашаются. Портал Transfermarkt утверждает, что за хавбека заплатили €700 тысяч.
Коваленко является воспитанником «Шахтера». В текущем сезоне он провел восемь матчей в составе «горняков», забив четыре мяча.
Ранее Джан Пьеро Гасперини высказался о перспективах Миранчука в «Аталанте».