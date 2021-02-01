Стала известна сумма, которую «Спартак» заплатит за Промеса

«Аякс» все же продаст нападающего Квинси Промеса в «Спартак» в нынешнее трансферное окно.

Как информирует De Telegraaf, 30 января прошла встреча технического директора «Аякса» Марка Овермарса с наставником клуба Эриком тен Хагом, на которой они и решили попрощаться с Промесом. Отмечается, что сумма трансфера голландца в «Спартак» может составить €7,5-10 млн

Стоит отметить, что Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Севилью». С 2019 года форвард играет в амстердамском клубе.

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