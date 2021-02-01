Гол Мхитаряна помог «Роме» переиграть «Верону»

Во встрече 20-го тура чемпионата Италии «Рома» в родных стенах победила «Верону».

Матч в Риме завершился со счетом 3:1. В этом поединке у «волков» отличились Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян и Борха Майораль. Уже во втором тайме полузащитник «Вероны» Эбрима Колли сумел отыграть один мяч.

В итоге «Рома» с 40 очками вышла на третье место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (30) осталась девятой.

Чемпионат Италии — 20-й тур.

«Рома» — «Верона» — 3:1

Голы: 1:0 — Манчини – 20', 2:0 — Мхитарян – 22', 3:0 — Майораль – 29' , 3:1 — Колли — 62'.

Ранее «Аталанта» Миранчука проиграла «Лацио» и прервала серию без поражений.