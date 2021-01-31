Месси забил 650-й мяч за «Барселону»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси забил 650-й мяч за каталонский клуб.

Аргентинский нападающий отличился в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Для форварда эта игра стала 755-й в составе сине-гранатовых.

Месси является воспитанником каталонской команды. Он дебютировал за основной состав в 2004 году. Вместе с «Барселоной» он выиграл 34 титула. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси подаст в суд на руководство «Барселоны» после появления в СМИ деталей его контракта с каталонским клубом.