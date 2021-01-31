Тренер Хабиба назвал единственный вариант возвращения Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер непобежденного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, высказался о своем подопечном.

Специалист посчитал, что единственный вариант возвращения россиянина в октагон — это супербой с ветераном ММА Жоржем Сен-Пьером.

«Не знаю, был ли возможен бой с Макгрегором — сначала Хабиб должен спросить разрешения у матери. Ребята, помните: главное для него — разрешение матери. Я не видел, чтобы кто-то говорил о сражении с Сен-Пьером всерьез, а ведь единственный вариант возвращения Хабиба — бой с ЖСП. Бой с Дастином Порье не может его мотивировать. Он не смотрит на деньги.

Однако если они смогут дать контракт на бой с Сен-Пьером, возможно, у них будет шанс. Не утверждаю, что это случится, однако Жорж — единственный вариант возвращения Хабиба. Этого боя хотел отец Абдулманап, так что Хабиб мог бы получить разрешение матери на этот бой... Думаю, я бы сказал Хабибу: или жди боя с Сен-Пьером, или завершай карьеру окончательно. Но он меня никогда не спрашивал», — цитирует именитого тренера портал MMAFIghting.

Ранее Пакьяо назвал причину поражения Макгрегора от Порье.