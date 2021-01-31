Устюгов недоволен результатом спринта на этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о своем выступлении в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсмен пришел к финишу четвертым. Он заявил, что недоволен своим результатом.

«Это третий старт на Кубке мира, вроде бы выступаю по нарастающей, сегодня хотелось побороться за подиум. Тем более он был очень близко — проиграл финишную прямую, но все равно чуть-чуть доволен», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Победу в финале спринта одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион заявил, что рад возвращению Устюгова.