«ПСЖ» сенсационно проиграл одному из аутсайдеров чемпионата Франции

«Пари Сен-Жермен» проиграл «Лорьяну» в матче 22-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Лорьяне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Лоран Абергель, Йоан Висса и Теремас Моффи. У гостей дубль оформил Неймар.

«Лорьян» набрал 18 очков и поднялся на 18-е место в Лиге 1. «ПСЖ» (45) упустил возможность возглавить турнирную таблицу и прервал семиматчевую серию без поражений.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу контракт на €45 млн.

Франция. Лига 1. 22-й тур

«Лорьян» (Лорьян) — «Пари Сен-Жермен» (Париж) — 3:2

Голы: 1:0 — Абергель, 36; 1:1 — Неймар, 45 (пенальти); 1:2 — Неймар, 58 (пенальти); 2:2 — Висса, 80; 3:2 — Моффи, 90+1.