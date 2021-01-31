Стало известно состояние Большунова после падения
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о состоянии Александра Большунова.
Спортсмен упал во время квалификации спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне и не смог выйти в финал.
«В таком падении Саша не мог ничего повредить. С ним все в порядке», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
Победу в финале спринта одержал норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо.
Ранее наставник сборной России Юрий Бородавко объяснил падение Большунова в спринте.