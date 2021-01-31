Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Фалуне

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо выиграл спринт на шестом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты 48,22 секунды. Вторым стал швед Оскар Свенссон (+1,45). Третье место занял еще один представитель Норвегии Ховард Солос Теугбель (+2,80).

Лучшим среди россиян стал Сергей Устюгов, финишировавший четвертым (+2,97).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов не попал в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. 7-й этап. Фалун

Спринт. Классический стиль

1. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,22

2. Оскар Свенссон (Швеция) – +1,45.

3. Ховард Солос Теугбель (Норвегия) — +2,80.

4. Сергей Устюгов (Россия) – +2,97.