Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

Комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении тренерского штаба сборной России выставить Полину Шевнину на смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону.

Спортсменка первой вышла на старт гонки и, допустив четыре промаха, финишировала с отставанием от лидера более чем на 50 секунд.

«Я хочу спросить у тренеров сборной. Ребята, вы не видите, что она не готова? Какого...?! Вы ставите спортсмена на старт, если он не готов? Шевнина! Это первенство водокачки, что ли? Я не понимаю. Виктор Майгуров, президент СБР!» — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

По мнению комментатора, биатлонистка была физически не готова к гонке.

«Почему проиграли? Да опыта мало, нас берегли, не брали в заявку. От великой спортсменки из Словении мы получили минуту! Великая биатлонная держава Россия, что это такое?» — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете.