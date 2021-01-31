Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону.
Спортсмены прошли дистанцию за 1 час 1 минуту 23,7 секунды, допустив восемь промахов. Второе место заняла команда Германии (+30,7; 7). Третьими стали украинские биатлонисты (+52,5; 10).
Сборная России, в составе которой выступили Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили, заняла седьмое место (+1.50; 11).
Континентальное первенство проходит в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января.
Ранее сообщалось, что Россия заняла третье место в супермиксте на ЧЕ по биатлону.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй
Смешанная эстафета, 4x6 км
1. Норвегия — 1:01.23,7 (1+7);
2. Германия — +30,7 (0+7);
3. Украина — +52,5 (0+10)...
7. Россия — +1.50,0 (1+10).