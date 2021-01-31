Месси подаст в суд на руководство «Барселоны»

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси подаст в суд на руководство сине-гранатовых, сообщает Marca.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о деталях контракта аргентинца с каталонцами.

Месси хочет подать иск против экс-президента команды Хосепа Марии Бартомеу, исполняющего обязанности президента «Барсы» Карлеса Тускетса и исполнительного директора Оскара Грау. Отмечается, что именно они знают полную информацию о деталях соглашения.

Испанские СМИ опубликовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит €555 млн.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» подаст в суд за публикацию условий контракта Месси.