В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Кутепову
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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что защитником красно-белых Ильей Кутеповым интересуется турецкий «Газиантеп», передает «СЭ».
«Соответствующих запросов в клуб не поступало. К нашим игрокам всегда есть интерес. На то мы и «Спартак», — сказал Фетисов.
Напомним, сообщалось, что турецкий клуб хочет взять россиянина в аренду.
Ранее «Спартак» поздравил Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес.