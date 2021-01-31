В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к Кутепову

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что защитником красно-белых Ильей Кутеповым интересуется турецкий «Газиантеп», передает «СЭ».

«Соответствующих запросов в клуб не поступало. К нашим игрокам всегда есть интерес. На то мы и «Спартак», — сказал Фетисов.



Напомним, сообщалось, что турецкий клуб хочет взять россиянина в аренду.

Ранее «Спартак» поздравил Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес.