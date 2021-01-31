Футболист «Спартака» Кутепов может перейти в турецкий клуб

Футболист московского «Спартака» Илья Кутепов может перейти в турецкий «Газиантеп» передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Отмечается, что турки хотят арендовать россиянина из-за того, что травму получил основной защитник команды Жан-Армель Кана-Бийик



Представители «Газиантепа» планирует отправить запрос об аренде в «Спартак» в ближайшее время, так как трансферное окно в Турции закрывается 1 февраля.

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