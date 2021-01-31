Плющенко показал тренировку с чемпионом мира по кикбоксингу
close
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал в Instagram тренировку с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым.
«Не знаю, кто там и как, а мы с Саней работаем», — подписал ролик Плющенко.
Липов является бывшим мужем Аланы Мамаевой — жены игрока «Ростова» Павла Мамаева. Летом 2019 года Александра осудили за мошенничество. Он вышел на свободу зимой 2020 года по УДО.
Ранее сын Плющенко заявил о готовности «выступать только за доллары».