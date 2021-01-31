Российская теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
Карен Саркисян
Российская теннисистка Анастасия Потапова в матче первого круга турнира в Мельбурне в двух сетах обыграла американскую теннисистку Уитни Осуйве.
Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:0.
В игре второго круга турнира Потапова встретится с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
Отметим, что Халеп занимает вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Тарпищев высказался о пожизненной дисквалификации российских теннисисток.