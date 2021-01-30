Лыжник Петухов поделился мнением о конфликтах Большунова с иностранными спортсменами

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился мнением о конфликтах Александра Большунова с иностранными спортсменами, передает RT.

«Иностранцы по менталитету другие. «Русских медведей» подобные ситуации делают только сильнее. Лучше не раззадоривать Александра. Кто-то бы после конфликтов в Лахти сломался, а Саша одержал две победы», — сказал Петухов.



Напомним, 30 января Большунов одержал победу в масс-старте в рамках Кубка мира.

Ранее Большунов высказался о завале в масс-старте.