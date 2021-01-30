Овечкин и Орлов допущены к тренировкам «Вашингтона» после карантина
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Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов допущены к тренировкам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.
В ночь с 30 по 31 января «Вашингтон» должен сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».
Напомним, Овечкин, Орлов, а также Илья Самсонов и Евгений Кузнецов были отстранены от участия в матчах и тренировках из-за нарушения антиковидного протокола.
Ранее Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов НХЛ.
Alex Ovechkin is back before Capitals morning skate. Lars Eller (upper body) also in non contact jersey pic.twitter.com/UzFw5GDeHv— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) January 30, 2021