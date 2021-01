Овечкин и Орлов допущены к тренировкам «Вашингтона» после карантина

Россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов допущены к тренировкам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», сообщает журналист Том Гулитти в Twitter.

В ночь с 30 по 31 января «Вашингтон» должен сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».



Напомним, Овечкин, Орлов, а также Илья Самсонов и Евгений Кузнецов были отстранены от участия в матчах и тренировках из-за нарушения антиковидного протокола.

Ранее Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов НХЛ.

Alex Ovechkin is back before Capitals morning skate. Lars Eller (upper body) also in non contact jersey pic.twitter.com/UzFw5GDeHv