«Питтсбург» Малкина обыграл «Рейнджерс» Панарина в матче НХЛ
Карен Саркисян
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счетом 5:4.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Джейсон Цукер, Брэндон Танев, Каспери Капанен, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.
В составе «Рейнджерс» — Брендан Лемье, Кевин Руни, Крис Крайдер и Артемий Панарин.
Ранее «Миннесота» Капризова проиграла «Анахайму» в матче НХЛ.