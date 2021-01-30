«Палмейрас» обыграл «Сантос» и стал обладателем Кубка Либертадорес

«Палмейрас» обыграл «Сантос» в финальном матче Кубка Либертадорес.

Встреча проходила на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил нападающий «Палмейраса» Брено Энрике.

Таким образом, «Палмейраса» стал обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее «Пальмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес.