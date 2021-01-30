Ибрагимовича могут дисквалифицировать на десять матчей за конфликт с Лукаку

Игрока итальянского «Милана» Златана Ибрагимовича могут дисквалифицировать на десять матчей за конфликт с футболистом миланского «Интера» Ромелу Лукаку, передает La Stampa.

Напомним, футболисты повздорили во время матча 1/4 финала Кубка Италии, в котором черно-синие победили со счетом 2:1.

Если будет доказано, что швед оскорбил бельгийца на расовой почве, то он рискует пропустить до десяти игр своей команды.

Стоит отметить, что футболисты уже дисквалифицированы на один матч. Наказание может быть ужесточено после того, как федеральный прокурор получит отчет от главного арбитра матча Паоло Валери.

Ранее Ибрагимович выступил против расизма после конфликта с Лукаку в Кубке Италии.