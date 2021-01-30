Определен состав сборной России на смешанные эстафеты на ЧЕ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) назвал на своем сайте состав сборной на смешанные эстафеты на чемпионат Европы по биатлону, который проходит в Польше.

Сингл-микст: Лариса Куклина, Евгений Гараничев.

Смешанная эстафета: Полина Шевнина, Карим Халили, Анастасия Гореева, Никита Поршнев.



Заезды состоятся 31 января. Сингл-микст начнется в 12:30, смешанная эстафета — в 15:00.

Ранее Анастасия Шевченко стала третьей в спринте на чемпионате Европы по биатлону.