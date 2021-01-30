Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил влияние Фернандеша на игру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер оценил влияние полузащитника Бруну Фернандеша на игру команды, передает Goal.

Португальский футболист пополнил состав «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно 2020 года и быстро стал лидером команды. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 16 голов и десять результативных передач.

«Безусловно, Бруну помог команде. Он появился ровно в тот момент, когда нам нужен был игрок его типа. Он подходит «МЮ», а «МЮ» подходит ему. Если игроки не бегут, Бруну не может отдавать свои пасы, и наоборот. Он — часть цепочки», — заявил Сульшер.

Ранее сообщалось, что наставник «Арсенала» высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед».