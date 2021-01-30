Экс-наставник сборной России по футболу Юрий Семин посетил товарищеский матч «Локомотива» против шведского «Эстерсунда» на сборах в Марбелье. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 73-летний специалист не общался ни с игроками, ни с тренерским штабом своей бывшей команды.

Напомним, что Семин покинул «Локомотив» в мае 2019 года. В общей сложности специалист руководил «железнодорожниками» на протяжении 26 лет.

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