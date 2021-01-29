Россиянин Магомед Исмаилов признан лучшим бойцом года по итогам ежегодной премии «ACA Awards», передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-службу лиги.

«Исмаилов поднимался не по одной ступеньке, как остальные номинанты, а стремительно взлетел вверх. Он показывал яркие бои, создавал шоу не только в клетке, но и за ее пределами», — сказал президент промоушена Алексей Яценко.

Премию за сабмишен года получил Артем Резников, награда за лучший нокаут была вручена Магомеду Бибулатову, а лучшим поединком был признан бой между Мансуром Хатуевым и Азамом Гафоровым

Ранее Исмаилов жестко оскорбил Владимира Минеева.