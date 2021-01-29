Россиянки не попали в топ-10 в индивидуальной гонке на этапе КМ

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в шведском Фалуне, прошла женская индивидуальная гонка коньковым стилем на десять километров.

Первое место заняла Джессика Диггинс из США. На второй строчке расположилась норвежка Терезе Йохауг. Замкнула тройку сильнейших Эбба Андерссон из Швеции.

Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак. Она заняла 12 место.



Ранее Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.