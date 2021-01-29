Боксер Ковалев впервые высказался о проваленном допинг-тесте
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев высказался о проваленном допинг-тесте.
Две пробы спортсмена дали положительный результат на синтетический тестостерон. Из-за этого бой россиянина против представителя Узбекистана Бектемира Меликузиева был отменен.
По словам Ковалева, он не принимал запрещенные вещества целенаправленно.
«Так вот, сейчас идет расследование, каким образом запрещенный препарат попал в мой организм. По окончании расследования будет понимание. Обязательно вам все расскажу, каким образом, какой препарат и кто в этом постарался», — рассказал Ковалев в видео, опубликованном в Instagram.
Боксер призвал подписчиков не делать поспешных выводов и дождаться результатов расследования.
Ранее промоутер Кэти Дува высказалась о проваленном допинг-тесте Ковалева.