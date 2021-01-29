Объявлены стартовые номера российских биатлонистов на спринт на ЧЕ

Стал известен порядок выступления российских биатлонистов в спринтерской гонке на чемпионате Европы.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первым из россиян под 11-м номером на трассу выйдет Карим Халили, 15-м — Никита Поршнев, 26-м — Кирилл Стрельцов, 46-м — Семен Сучилов, 93-м — Даниил Серохвостов, 123-м — Евгений Идинов.

Спринтерская гонка пройдет 29 января. Начало — в 16.00 мск.

Континентальное первенство проходит с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее сообщалось, что Халили занял четвертое место в индивидуальной гонке.