Форвард «Далласа» Гурьянов признан второй звездой матча с «Детройтом»
Антон Борисов
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Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в «Далласе», завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. Российский нападающий забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.
Первой звездой признан Миро Хейсканен. В его активе три голевых паса.
Третьим стал форвард Таннер Керо, отдавший две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол Гурьянова помог «Далласу» переиграть «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ.