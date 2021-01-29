Глава профсоюза футболистов Нидерландов высказался о Промесе

Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о нападающем амстердамского «Аякса» Квинсе Промесе, который близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает «СДЗД».

По его словам, если голландский форвард вернется в Россию, то все стороны, участвующие в сделке, получат выгоду.

Также Левченко отметил, что в данный момент Промес не показывает свою лучшую игру, и его возможный переход в «Спартак» сможет помочь вновь обрести уверенность в себе.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о прозвищах игроков красно-белых.