«Филадельфия» Проворова оказалась сильнее «Нью-Джерси»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».
Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Проссер, Михаэль Раффль и Клод Жиру.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Деймон Северсон.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».