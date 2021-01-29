«Филадельфия» Проворова оказалась сильнее «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нейт Проссер, Михаэль Раффль и Клод Жиру.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Деймон Северсон.



Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».