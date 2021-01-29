«Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии
Вадим Балканов
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В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» оказался сильнее «Специи».
Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.
Все голы подопечные Дженнаро Гаттузо забили еще в первом тайме. В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Элиф Элмас.
У проигравшей команды отличились Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора.
Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медосмотр перед переходом в итальянский «Беневенто».