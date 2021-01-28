Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии с «Торино»

Российский нападающий Александр Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч 20 тура чемпионата Италии с «Торино». Об этом сообщает официальный Twitter итальянского клуба.

Отметим, что встреча состоится 29 января. Начало — в 22:45 мск.

Напомним, что 27 января Кокорин подписал с итальянским клубом контракт до 2024 года.

После 19 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12 месте в турнирной таблице.

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