Тарасова прокомментировала решение ISU не переносить ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Отметим, что российские фигуристы выступят на ЧМ 2021 года под названием «Федерация фигурного катания на коньках России» (Figure Skating Russia).

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение ISU.

«Организаторы сделали все правильно — чемпионат мира переносить не нужно.

Что касается названия команды, Figure Skating Russia — прекрасное название. Оно и было всю жизнь», — цитирует Тарасову «Чемпионат.com».

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.

Ранее Федераций фигурного катания на коньяках России (ФФККР) отправила на утверждение в ISU название команды сборной России на ЧМ.