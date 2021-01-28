В Госдуме отреагировали на информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова отреагировала на информацию о положительном допинг-тесте российского легкоатлета Сергея Шубенкова.

Напомним, что в организме Шубенкова нашли фуросемид.

«Фуросемид не является препаратом допинга, но он может быть использован для других целей, как терапевтическое исключение. Это же медицинский препарат и может применяться в этих целях.

Он, конечно, запрещен, но есть случаи, когда он как лекарственное средство разрешен. Вопрос в том, было ли у Сергея это разрешение», — цитирует Журову Sport24.

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