В Госдуме отреагировали на информацию о положительном допинг-тесте Шубенкова
Карен Саркисян
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова отреагировала на информацию о положительном допинг-тесте российского легкоатлета Сергея Шубенкова.
Напомним, что в организме Шубенкова нашли фуросемид.
«Фуросемид не является препаратом допинга, но он может быть использован для других целей, как терапевтическое исключение. Это же медицинский препарат и может применяться в этих целях.
Он, конечно, запрещен, но есть случаи, когда он как лекарственное средство разрешен. Вопрос в том, было ли у Сергея это разрешение», — цитирует Журову Sport24.
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