В Госдуме прокомментировали отчет IBU по обвинению Бессеберга

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировала отчет комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

Напомним, что комиссия IBU обвиняет Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.

«Такие серьезные обвинения нужно еще доказать.

Обвинения в использовании допинга можно распространить на любую страну. Достаточно случаев, когда спортсмены из других федераций уклонялись от прохождения допинг-тестов. Причем их аргументы в уважительных причинах всегда принимались без каких-либо протестов, а нашим всегда ставят красный флажок», — цитирует Журову Sport24.

Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.